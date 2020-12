Colo Colo decide el futuro de sus jugadores que terminan contrato

El Cacique pretende mantenerse competitivo hasta el final del campeonato y por ello ofreció renovar a los que se irían al menos hasta febrero.

Una serie de futbolistas de estaba en vilo porque sus vínculos contractuales culminaban este 31 de diciembre. Pero Blanco y Negro se movió a tiempo y le ofreció renovarlos hasta el cierre del actual campeonato de Primera División, que terminará en febrero.

"De acá me sacan con Carabineros", aseguró El Mercurio sobre la frase que dijo Matías Fernández en el momento de estampar su nueva firma en el anexo del contrato. El citado medio informó esta navidad que Pablo Mouche y Darío Melo no continuarán después del último día del año. Mientras el ex solicitó continuar por todo 2021, lo que no fue aceptado, el llegado desde no está en los planes del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, que lo ha dejado por detrás de Brayan Cortés, Miguel Pinto y Julio Fierro en la consideración.

Si desciende, no podrán ofrecerles las mismas condiciones

La situación de Pinto, Juan Manuel Insaurralde, César Fuentes, Carlos Carmona, Branco Provoste y Esteban Paredes sigue pendiente, aunque el capitán firmará por todo 2021. El caso de Julio Barroso también es especial, puesto que él mismo confirmó que al menos estará hasta el cierre del torneo. Las negociaciones continuarán.