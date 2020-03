Colo Colo corre la lista y tiene 3 nuevas prioridades para su entrenador

El elenco albo sigue en la búsqueda de entrenador, y ya descartó varios nombres. El listado se redujo y renovó.

puso fin a su racha de 4 partidos perdiendo, pero no pudo ganar, ya que a última hora le empató el partido en el Estadio Monumental. Una situación preocupante considerando que tienen por delante su debut en ante Jorge Wilstermann en la fase de grupos.

Ante esto, la dirigencia de Blanco y Negro acelera su proceso de encontrar un entrenador apto para asumir el reto de sacar adelante al equipo, el cual está tocado anímicamente como también en lo deportivo.

Con este panorama los albos no tienen tiempo para negociar en demasía, la oferta está y quien no la toma se corre la lista. Al menos ya se descartó la opción de Martín Lasarte, ya que Machete dijo no estar interesado en este momento para llegar a Macul. Así es como también se cayó la prioridad por el Patón Bauza, quien ya no está dentro de los primeros tres.

Los candidatos a la banca para el Cacique está centrado en un abanico de tres. Donde Scolari sigue siendo la gran carta para la directiva del popular. A pesar de la polémica que se levantó por sus dichos sobre Pinochet en los 90, donde indicó que "había hecho más cosas buenas que malas", su nombre no tiene competencia considerando su trayectoria y firmeza con camarines complicados.

A esto se suma, a pesar de lo que se pueda considerar, es que al brasileño conoce a la perfección el Primer Equipo ya que lo tiene estudiado ante un eventual contrato.

Uno de los que se mantiene en este listado, a pesar de él no tener como prioridad al cuadro de Macul es Gustavo Alfaro, ya que el argentino prefiere ir a México o la MLS antes que Chile.

Hasta acá ninguna sorpresa, pero según fuentes al interior de Colo Colo revelan a Goal el último nombre que se queda en la tercera posición de preferencia. Se trata de Claudio Borghi, el Bichi podría recalar en el elenco colocolino teniendo a su favor que conoce de sobra a los jugadores que están en el Primer Equipo, como también el medio local puesto se encuentra como comentarias del CDF.

Lo cierto es que el tiempo se agota y la directiva colocolina quiere un nombre firmado ya, por lo que se espera que esta semana pueda salir humo blanco.