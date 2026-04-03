Cocorella: Lamine Yamal no era el destinatario de los cánticos racistas

Marc Cucurella, lateral del Chelsea, se pronunció sobre los polémicos incidentes que se produjeron durante el partido amistoso que enfrentó a la selección española contra Egipto.

El partido, disputado en el RCDE (estadio del Espanyol) de Barcelona, fue escenario de incidentes lamentables que empañaron el ambiente de un encuentro que terminó en empate a cero.

Las conductas ofensivas comenzaron con silbidos de desprecio durante la interpretación del himno nacional egipcio, y se intensificaron unos 20 minutos después del inicio del partido, cuando un grupo de aficionados españoles entonó cánticos hostiles hacia el islam, que se repitieron en más de una ocasión a pesar de las repetidas advertencias por megafonía y en las pantallas del estadio.

Estos cánticos provocaron una gran indignación en los círculos futbolísticos y oficiales, tanto en España como fuera de ella, y fueron condenados por la Federación Española de Fútbol y por el seleccionador Luis de la Fuente, mientras que Lamine Yamal (quien afirmó ser musulmán) los calificó de «ignorancia y racismo inaceptables».

Leer más:

El Gobierno español tras el racismo contra el islam: nos enfrentamos a una minoría retrógrada... y la selección no es una excepción

El Gobierno español decide dar un paso más en el caso de los cánticos racistas contra el islam





Cocorela declaró, en una entrevista concedida a RTVE: «En el caso de Juan, creo que todo el mundo se lo esperaba, lo sabíamos y lo comentamos durante la semana, pero al final creo que se trataba de una minoría».

Y añadió: «Creo que el resto del público reaccionó muy bien, les oí corear el nombre de Juan García, y fue un momento muy especial para él, porque también era su debut».

En cuanto a los cánticos racistas que han suscitado polémica, Cocorela expresó su profundo pesar, diciendo: «Es lamentable, no creo que intentaran ofender a Lamine, sino que intentaban molestar o incomodar a los demás».

Y añadió: «Está claro que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, hay que intentar encontrar otra forma, porque es cierto que puede ofender a la gente. Un día de celebración, en el que la gente va a disfrutar, puede acabar causando problemas, o incluso cosas peores».