Clubes bolivianos se ven impedidos de entrenarse con normalidad

The Strongest, Always Ready y Bolívar se vieron perjudicados por los paros cívicos en ciudades bolivianas.

Los clubes paceños Bolívar, The Strongest y Always Ready tuvieron que modificar su semana de entrenamientos debido a la situación política-social por la que pasa durante estos días.

Los tres clubes tenían programado iniciar este lunes sus entrenamientos con miras a la próxima fecha del torneo boliviano, sin embargo el paro cívico en la ciudad de La Paz obligó a suspender sus actividades hasta nuevo aviso.

Always Ready, que debió jugar contra Real Potosí el jueves en El Alto, tenía programado un entrenamiento en Irpavi, sin embargo lo suspendió a último momento por el fuerte bloqueo en las calles paceñas.

El artículo sigue a continuación

Lo mismo el plantel de Bolívar que debía reiniciar sus labores, pero mediante un comunicado anunció que sus entrenamientos quedaron sin fecha hasta nuevo aviso por la situación complicada que se siente en La Paz.

Ni qué hablar de The Strongest cuyo plantel no pudo llegar hasta Achumani. En días anteriores los jugadores fueron a los entrenamientos en bicicletas y a pie, pero ahora la situación está más complicada en la zona sur donde no dejan pasar a nadie.