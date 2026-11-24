Cómo ver el Club Brugge vs Liverpool con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

El Liverpool viaja a Bélgica para enfrentarse al Club Brugge en el Jan Breydel Stadion de Brujas, en la Champions League.

El equipo de Andoni Iraola llega con buenas sensaciones tras vencer 4-0 al Manchester United en Anfield el domingo. Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz marcaron en los primeros compases después de la expulsión de Leny Yoro, mientras que Rio Ngumoha y Victor Munoz anotaron en la segunda parte.

El resultado puso fin a una mala racha que incluyó derrotas ante el Fenerbahce en esta competición y ante el Arsenal en la Premier League. El Liverpool querrá trasladar ese impulso a Europa.

El Club Brugge, entrenado por Ivan Leko, también atraviesa un buen momento. Goleó 5-1 al KV Mechelen el sábado en la liga belga y ganó 2-1 a domicilio al PSV Eindhoven en su anterior partido de Champions League.

El equipo local no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos y confía en sus posibilidades ante su afición. El ataque del Liverpool pondrá a prueba a una defensa que ha encajado siete goles durante esa racha.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el partido, desde las noticias de los equipos hasta cómo seguirlo.

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