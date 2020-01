Clemente: "El ADN Barça es una quijotada de gente que se quiere poner medallas"

En una entrevista concedida a COPE Bilbao, el "rubio" de Barakaldo defendió el trabajo de Ernesto Valverde

No deja indiferente a nadie. Javier Clemente, actualmente seleccionador de Euskadi, salió en defensa de Ernesto Valverde, recientemente despedido como entrenador del FC . Para Clemente, "el fútbol en general está dirigido por gente que no es competente y que no son profesionales, incluyo a secretarios técnicos o técnicos que colaboran con los clubes pero no saben lo que es un vestuario o una planficación, o que fichan jugadores que luego no dan nivel para jugar en un concepto de equipo, o se busca un concepto de equipo que no tiene fundamento de futuro", comentó el técnico de Barakaldo. "En el fútbol se están haciendo cosas que están dirigidas por cualquiera menos por profesionales, funciona así y a nadie le sorprende", dijo.

Clemente explicó que Valverde es "un buen entrenador y una buena persona".Y respecto a su despido fulminante, opinó: "Van líderes, le han echado después de jugar un buen partido en la Supercopa, tuvo un cuarto de hora loco pero eso no es culpa de un entrenador". Respecto a la filosofía de juego del FC Barcelona, Clemente comentó: "El Barça pierde algunos partidos por su propio ADN. Está muy bien algunas veces y otras hay que cambiarlo, el ADN de las personas y el futbolístico no es perfecto, hay veces que durante los partidos esa forma de jugar acarrea muchos problemas y lo que no han querido es ver cuáles son los problemas que acarrea ese ADN". Para él, Valverde posiblemente quiso cambiar algunas cosas "y los jugadores no están acostumbrados".

Y fue aún más lejos, al referirse al ADN del Barça del siguiente modo: "Ese concepto es una quijotada de gente que se quiere poner medallas porque su camino dicen que es el fútbol espectáculo; como apuntaba Luis (Aragonés) 'si supieran que el único espectáculo en fútbol es cuando has ganado...', yo no conozco ningún espectáculo perdiendo, hablan de espectáculo pero solo se recuerda y ... si hubieran sido victorias nadie hablaba de eso", zanjó.