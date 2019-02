Clayvin Zúniga no está conforme con su sanción

Al hondureño del Municipal Limeño no le gusta su sanción de seis juegos.

El central del partido entre Municipal Limeño contra Audaz por la fecha 6 del Clausura 2019, expulsó al delantero Clayvin Zúniga, quien salió del terreno de juego tras escupir a Tardelis Peña, según el informe arbitral.

Referente a esta sanción, Zúniga habló con el periódico “El Gráfico”: "Fue el cuarto árbitro quien le indicó al central que me sacara la tarjeta roja. No sé cuáles fueron los criterios. Yo me siento triste, porque son seis jornadas. Nunca escupí a Tardelis. La jugada terminó. El jugador le dice al árbitro central que yo le había escupido la cara”.

El jugador buscará reunirse con la dirigencia para intentar rebajar su sanción.