Claudio Ranieri toma una decisión drástica tras una disputa pública con el entrenador del AS Roma, Gian Piero Gasperini

Claudio Ranieri ha decidido dejar el AS Roma. El icono del club, que era asesor en el equipo de primera división, se retira tras una disputa pública con el entrenador Gian Piero Gasperini, según Fabrizio Romano. Falta la confirmación oficial del club.

La temporada pasada dirigió al equipo como interino y, tras clasificar a la Roma a un punto de la Champions, influyó en la elección de su reemplazo.

La Roma, con el aval de Ranieri, eligió a Gasperini (68), quien buscaba un nuevo reto tras su éxito en el Atalanta. Sin embargo, el técnico no ha conseguido todos los fichajes que deseaba y lo ha criticado en público.

Además, critica con frecuencia al departamento médico, al que considera parcialmente responsable de las numerosas lesiones de esta temporada. Estas quejas públicas molestaron a Ranieri, que respondió.

Ranieri afirmó que Gasperini era la cuarta opción de la Roma y rechazó las críticas a la política de fichajes: «Hemos fichado a jugadores jóvenes y los hemos seleccionado todos juntos, ninguno ha llegado sin su aprobación».

«Ziolkowski, Ghilardi, Venturino y Zaragoza llegaron todos a petición expresa suya, para darle al entrenador una plantilla que pudiera seguir construyendo sobre una temporada que había terminado a un punto de la Liga de Campeones».

Según medios italianos, la disputa ha dividido a la directiva. La relación se deterioró tanto que Gasperini y Ranieri se ignoran en el club. Las tensiones llevaron a Ranieri a dimitir.

A pesar de los goles de Donyell Malen, fichaje estrella del mercado invernal, la Roma sigue lejos de la Liga de Campeones. Los Giallorossi son sextos y, a cinco jornadas del final, están a cinco puntos de la Juventus, que ocupa el codiciado cuarto puesto. La Roma no ha jugado la Liga de Campeones en lo que va de década.