Claudio Bravo y su ausencia en la Selección: "No me llaman ni para reemplazar al utilero"

El otrora capitán de La Roja bromeó con su marginación a la Copa América mientras participaba de una actividad del Desafío Levantemos Chile.

El pasado fin de semana Claudio Bravo participó en la campaña "Abriguemos el Invierno", del Desafío Levantemos . El otrora capitán de la Selección chilena recorrió la noche capitalina para ir en ayuda de las personas en situación de calle.

Y en medio de su recorrido para impulsar la obra de beneficencia, junto al animador Francisco Saavedra, el arquero del bromeó con su marginación a la según detalló el Diario La Cuarta.

Según la publicación, en medio de la jornada solidaria, el oriundo de Viluco recibió un llamado cerca de las 11 de la noche y ante el panorama, un "miembro de la comitiva le dice ´en una de esas puede ser Rueda´, a lo que el golero contesta ´no creo que me llame tan tarde´, generando una risotada generalizada entre todos".

El artículo sigue a continuación

Posteriormente, uno de los miembros de la comitiva le preguntó por su ausencia en la Selección y Bravo sorprendió al responder: "A esta altura no me llaman ni para reemplazar al utilero de Juan Pinto Durán", broma que según el matutino generó un minuto de silencio "pero posteriormente la risa de Claudio descomprime el ambiente y todos quienes estaban en el lugar respiraban un poco más aliviados".

Finalmente, relatan que el ex fue saludado por fanáticos del representativo nacional señalando que "no es momento de este tema (de hablar de la Selección), yo no ando con el disfraz de futbolista, estoy sólo como Claudio, no va al caso mezclar las cosas. Hay que tratar de radicar este tipo de cosas", cierran.

Lo anterior surge luego que Gary Medel confirmara el quiebre del camarín rojo con el golero formado en . "El problema está, es evidente que hay problemas con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado. Hay errores de todos", comentó este martes el Pitbull en conferencia de prensa.