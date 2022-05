Claudio Bravo explota tras rumores de su futuro en La Roja: pidió "respeto" a quienes pretenden desacreditarlo

El capitán de la Seleción salió al paso de las informaciones que apuntan que Eduardo Berizzo no va a contar con él para las próximas Eliminatorias.

El capitán de la Selección chilena, Claudio Bravo, se reveló contra quienes lo pretenden "jubilar" luego que La Tercera afirmara que el nuevo técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, no lo tendría considerado para las próximas Eliminatorias al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

"La revolución de Eduardo Berizzo en la Roja parte por el arco: el Toto no tiene contemplado a Claudio Bravo para las Eliminatorias del Mundial 2026", titulaba el citado medio que aseguraba que el argentino pretende acelerar el proceso de regeneración y que no quiere a “dorados que ya no brillen".

"El arquero ya tiene 39 años y si llega a la próxima cita planetaria lo hará con 43. No es viable, admiten en la Federación", publican, afirmando que el golero ni siquiera es titular indiscutido en el Real Betis de Manuel Pellegrini, una información del todo imprecisa porque durante toda la temporada ha rotado con Rui Silva y solo le cedió el arco al portugués en algunos compromisos por lesiones.

Lo anterior generó la molestia del formado en Colo Colo, quien utilizó sus redes sociales para pedir "respeto" a quienes intentan desacreditarlo.

"Más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100% Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad", escribió el nacido en Viluco en su cuenta de Twitter ilustrando el texto con una imagen suya junto al trofeo de la Copa del Rey con los de Heliópolis.

En la publicación también afirman que su rendimiento habría disminuido un 30%, lo que se podía comprobar con los datos recopilados por la medición del GPS. "Tiene menos fuerza, físico y reflejos que antes", escriben.

Algo que también replicó el ex Barcelona: "No será que alguien me quiere sacar a toda costa, podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS? Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa. LIAR", sentenció, evidenciando su disposición a seguir defendiendo al combinado nacional.