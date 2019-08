Claudio Bravo, campeón: "No importa cuánto tarden esos buenos momentos"

El arquero que formó Colo Colo no se rendirá en la pelea por seguir escribiendo historias gloriosas con su Manchester City.

Claudio Bravo gritó campeón de la Community Shield, Pep Guardiola dijo que él ganó el partido, sumó su título número 19 -quedó a uno de Arturo Vidal- y alargó su historial de festejos en tandas de penales, por lo que decidió exponer su felicidad con una frase que bien puede graficar parte de las dificultades que ha vivido en el , equipo en el que perdió el puesto a manos de Ederson, sufrió una lesión de una temporada completa y siempre se levantó cuando fue requerido, a punta de un nivel impecable.

"No importa lo que pueda pasar en el camino o cuánto tiempo tarden en llegar esos buenos momentos. Solo prepárate para siempre dar lo mejor. Another title more", posteó el histórico arquero de , que con su Selección supo de levantar dos veces consecutivas la .

La frase estuvo acompañada por imágenes de otra jornada memorable en Wembley para la historia de Bravo Muñoz, el número 1 de los Citizens. Un auténtico campeón.