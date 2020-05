Clattenburg reconoce que el gol de Ramos en Milán fue ilegal

Cuatro años después, confiesa aquel error contra el Atleti en el Daily Mail: "Nos dimos cuenta en el descanso"

Su nombre nunca se le olvidará a los aficionados del . El inglés Mark Clattenburg fue el encargado de arbitrar la final de la Liga de Campeones de 2016, en Milán, entre y Atlético de Madrid. En aquella final se reeditaba el derbi de Madrid que tuvo lugar en Lisboa, en 2014, y en San Siro el encuentro acabó con empate (1-1) al término de los 90 minutos y con victoria para el Real Madrid en la tanda de penaltis. Un "palo" durísimo para los de Diego Pablo Simeone. Pues bien, cuatro años después, Clattenburg ha reconocido que el tanto de Sergio Ramos fue en fuera de juego.

El colegiado inglés ha repasado en el "Daily Mail" aquella final y al recordar una anécdota con el central portugués Pepe, ha explicado que tanto él como sus colaboradores cometieron un error al dar como válido el gol del Real Madrid en aquella final, anotado por Sergio Ramos en posición antireglamentaria. Según Clattenburg, debería haberse anulado por fuera de juego: "En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", reconoce cuatro años después. Un error que ya forma parte de la historia del torneo.

Clattenburg explica que ese error le intentó para intentar fijarse más en Pepe, central madridista, cuando señaló penalti por un derribo sobre Fernando Torres: "Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: "Eso no es penalti nunca, Mark" Le dije: "Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador" y se calló", comenta Clattenburg.

Durante esa final, Clattenburg explica que Pepe fue de los que más problemas le dio y recuerda el momento en el que le sacó la lengua después de chocar con Carrasco. "Pepe estaba rodando por el suelo, actuando. Lo intentó dos veces para ver si expulsaba a algún jugador del Atlético. Otro árbitro hubiera picado pero yo había hecho los deberes. Es un jugador del que no puedes fiarte. Un partido podía estar siendo fácil y, de repente, él hacía algo", asegura en el "Daily Mail".