Cincotta: “Me había preocupado por mi tobillo”

Stefano Cincotta fue requerido para el compromiso frente a Puerto Rico de Liga de Naciones.

Luego de haber pasado por un tiempo duro de recuperación por una lesión, Stefano Cincotta se ha congratulado por volver a ser convocado a la Selección de Guatemala, ahora para el enfrentamiento con Puerto Rico.

Incluso Cincotta manifestó que le había generado temor no poder levantarse del problema en el tobillo al que estuvo sumergido.

“Contento porque afortunadamente superé mi lesión, estuve preocupado porque mi tobillo no quería sanar pero finalmente pude y con la confianza que me dieron en mi equipo de jugar y sumar minutos, pude ser visto para que me volviera a convocar el entrenador Amarini”, dijo ante los medios de comunicación.

En el mismo contexto, Stefano explicó referente a su regreso. “Siempre me entreno por mi parte porque ahora que salí de la lesión debo fortalecerme para no recaer y también para tomar ritmo, estar tiempo sin jugar me ha afectado y debo recuperarme para seguir siendo convocado”.