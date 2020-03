Chucky Lozano y una cláusula que le cerraría las puertas del Napoli

El boleto a Champions League renovaría automáticamente a Gattuso, quien no considera al mexicano para lo que viene.

Ya no queda ninguna duda: Hirving Lozano no tiene opciones de jugar mientras Gennaro Gattuso se mantenga en el banquillo del Napoli . El timonel italiano ha tenido una posición muy clara con respecto a la situación del mexicano, que se ha quedado sin sitio en el equipo de San Paolo.

"He hablado con Lozano. ¿Puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿O pongo a él o al equipo en dificultades? No puedo ponerlo en la cancha sabiendo que no le irá bien ", explicó el propio Gattuso en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Torino .

Aunque hace unas semanas se especuló con la posible salida de Gattuso, el Rino ha conseguido levantar considerablemente el nivel del equipo. Los Azzurri vienen de conseguir resultados muy importantes y ahora mismo ocupan la sexta posición con 39 puntos en 26 compromisos.

Más equipos

¿Será que los técnicos de equipos europeos se ensañaron con los jugadores mexicanos? 🤔⚽️🇲🇽



❎ Gattuso con Lozano

❎ Redknapp con Giovani

❎ Lotina con Omar Bravo

❎ Javi Gracia con Ochoa

❎ Simeone con Jiménez

❎ Van Gaal con Chicharito pic.twitter.com/0CM8FsDwCT — Goal (@goalmex) February 29, 2020

Todo esto favorece a la eventual continuidad de Gattuso, pues en su contrato tiene una cláusula de renovación automática si consigue el pase a la . Todavía está lejos de conseguirlo, pero nueve puntos no es una distancia irreversible a estas alturas de la temporada.

Vale destacar que el Napoli todavía tiene pendiente un duelo con el Atalanta , equipo que actualmente ocupa el cuarto puesto de la . Los de Bérgamo son el rival directo de los Azzurri en la pelea por un puesto en Europa, por lo que una victoria podría ser clave en sus aspiraciones.

Una clasificación a la Champions League pondría en una situación sumamente complicada al Chucky Lozano, quien no entra en los planes de Gattuso desde hace mucho tiempo. Parece que todos los caminos conducen a una salida del futbol italiano en el próximo mercado de pases.