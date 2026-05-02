Chuba Akpom asciende a la Premier League con el Ipswich Town y deja el Ajax por una suma millonaria

El Ipswich Town vuelve a la Premier League tras una temporada. El equipo de Kieran McKenna necesitaba ganar el sábado en casa al Queen Park Rangers para acabar entre los dos primeros de la Championship, y lo logró: 3-0. Así, Chuba Akpom deja el Ajax para fichar por el Ipswich.

El Coventry City, campeón de la Championship, ya tenía asegurada la promoción desde hace semanas, pero hasta la última jornada no se conoció el segundo ascendido. Al Ipswich le bastaba ganar; de lo contrario, Millwall, Middlesbrough y Southampton aún tendrían opciones.

Con Azor Matusiwa de titular y Akpom en el banquillo, el Ipswich soñó desde el inicio: a los nueve minutos ya ganaba 2-0 gracias a George Hirst y Jaden Philogene. Kasey McAteer sentenció tras el descanso: 3-0.

El ascenso pone fin a la cesión de Akpom, quien, por más de nueve millones de euros, se quedará en Ipswich.

El Ajax lo fichó en 2023 al Middlesbrough por más de doce millones de euros. En dos temporadas jugó 68 partidos, marcó 23 goles y dio 4 asistencias.

En invierno de 2025 fue cedido al Lille OSC, y el verano pasado regresó al Johan Cruijff ArenA antes de ser cedido de nuevo, esta vez al Ipswich.

Ahora cabe preguntarse si el Ipswich está satisfecho con el fichaje: esta temporada Akpom jugó 31 partidos (9 como titular) y aportó solo 2 goles y 1 asistencia.