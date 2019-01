Christopher Meneses, entre Alajuelense y el fútbol europeo

El lateral izquierdo ya tiene el alta médica, La Liga quiere retenerlo en el año de su centenario, aunque llegan ofertas desde el Viejo Continente.

Christopher Meneses tiene sensaciones ambigüas, después de haberse recuperado de una lesión sufrida durante la recta final del último certamen. Es que el lateral izquierdo podría vivir y jugar durante el aniversario Nº 100 de su actual club, Alajuelense, aunque a la vez llueven las ofertas desde el Viejo Continente, destinto tentador para cualquier futbolista.

En ese sentido, el nacido en San José hace 28 años se mostró agradecido con La Liga y, con sus declaraciones, demostró que su futuro se encuentra en el aire. "Recibimos varias ofertas, tres de ellas son en Europa y estoy muy contento, agradecido con Dios y con el presidente de la institución porque me abrieron las puertas y no me pusieron un pero. Eso se lo agradezco a don Fernando Ocampo, se lo dije antes y por ahí estamos valorando", manifestó en testimonios que recoge www.nacion.com.

Meneses vive su segundo ciclo en la institución de Alajuela, luego de que retornara en el 2015 procedentes desde el IFK Norrköping sueco. Y este 2019 será especial para el elenco manudo por tratarse de sus 100 años de existencia.

"Acá lo importante es que de momento estoy con la institución, con la Liga y me va a tocar el 100% siempre y comprometido siempre, más en este año que tanto significa para el club", aseguró el defensor.

También, Meneses puntualizó en que las propuestas llegan desde conjuntos de Europa del este. "Le expresamos a ese equipo el deseo de salir campeón en el torneo de acá en el año del centenario y cabe la posibilidad, porque el torneo en ese país empieza a mitad de marzo y el campeonato acá terminaría en mayo, entonces puede que esté la posibilidad de que ellos acepten que juegue acá este torneo y poder irme, Dios mediante, campeón”, confesó.