Christian Santos, el delantero de Colo Colo que defendió a Venezuela ¡gracias a un hincha!

Goal habló en exclusiva con Alan Morales, marabino que impulsó la llegada del nuevo fichaje albo a la Vinotinto.

Al filo del cierre del libro de pases para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021, Colo Colo sorprendió al fichar al delantero venezolano Christian Robert Santos Freire, proveniente del Vfl Osanbrück, donde descendió desde la 2.Bundesliga a la 3. Liga.

¿Quién es Christian Santos, el delantero venezolano-alemán de Colo Colo?

El nacido en Puerto Ordaz en 1988, con pasos por Arminia Bielefeld, KAS Eupen y Waslaand-Beveren, en Bélgica, NEC Nijmegen, en Países Bajos -club con el que logró el ascenso a Primera División convertido en el máximo goleador- y el Deportivo Alavés y La Coruña, en España, fue la carta con la que la directiva de Blanco y Negro cumplió el pedido por Gustavo Quinteros para potenciar el ataque del actual líder del certamen local con un 9 natural.

El guayanés, hijo de padre español y madre alemana, no solo desarrolló su carrera en Europa, también fue internacional por su país en 12 ocasiones (ocho de ellas desde el arranque, totalizando 518 minutos), aportando un tanto en su primer partido oficial con la Vinotinto: en la derrota 3-1 ante Brasil remató con un zurdazo un córner servido por su compañero Vizcarrondo, convirtiéndose en el primer futbolista llanero en marcarle a la Canarinha a domicilio, en el Castelão, Fortaleza, en el camino a la Copa del Mundo de Rusia.

Pero detrás de su primer llamado a la Selección en 2015 (debutó frente a Jamaica, en el estadio Montego Bay de la isla caribeña) hay toda una historia ligada a un hincha que lo puso en la órbita del entonces representativo comandado por Noel Sanvicente, con quien se desempeñó en algunos amistosos y el recién mencionado duelo frente al Scratch, y luego por Rafael Dudamel, sin lograr asentarse como indiscutible siendo llamado por última vez en septiembre de 2018 para unos cruces de preparación ante Colombia y Panamá. Se trata de Alan Morales, fanático del extinto UAM, quien se interesó en sus actuaciones, comenzó a seguir sus pasos y se empeñó en contactarlo para luego prometerle que lo proyectarían en el país.

“Yo simplemente ayudé. Christian, con sus actuaciones y sus goles, fue quien hizo la mayor parte para entrar en la órbita de la Vinotinto. Tiene mucho que ver con la constancia. Yo creo que entre eso, y mi insistencia, en Twitter especialmente, se armaron las piezas que hicieron más factible su llamado cada día. Fue un conjunto de factores que al final se conjugaron para que tuviera esa convocatoria tan esperada, porque la esperaba hace ya un buen tiempo. Siempre había al principio un escepticismo porque para el panorama del fanático venezolano era un desconocido. Por el 2011 muy poca gente sabía de él, solo los más habidos conocedores del fútbol sabían como era su carrera”, sostiene Morales en diálogo con Goal.

“Lo que pasa es que a él se le perdió la pista por un tiempo y volvió a reaparecer con unos goles que hizo en la liga belga, cuando estaba en segunda. Ahí comencé a seguirle la pista junto con un colega (Miguel Aprile) que está en España, en Madrid. Lo contactamos por las redes sociales. Al principio él no era un asiduo; sin embargo, contamos con la suerte de contactarlo. En una conversación vía Skype le dijimos que lo íbamos a ayudar. Todo fue muy de buena fe porque sabíamos lo que podía aportar a la Selección viniendo de la escuela alemana, muy física, de mucho juego aéreo, de mucho juego colectivo. Vimos esas características y empezamos a trabajar, activamos el “gotero”, le escribimos a todo el mundo y logramos poner su nombre en la palestra del fútbol venezolano que no lo conocía”, añade el marabino desde Francia.

“Él con sus actuaciones, sus goles, se fue ganando el seguimiento por parte del hincha venezolano, que lo pidieran. Y claro, era gol tras gol, jornada tras jornada en Holanda, después de un paso infructuoso por Bélgica. De hecho, marcó 18 tantos y festejó incluso ante los tres grandes: Ajax, PSV y al Feyenoord en una sola temporada. Tuvo un despliegue muy bueno en ese momento antes de dar el salto a España”, prosigue en su relato.

Y añade: “Junto a otros fanáticos le hicimos una página de apoyo, de seguimiento exclusivo a sus juegos. Con eso logramos que la agencia de representación que tenía antes verificaran la página en Facebook y fue un logro. De ahí en adelante todo fue obra de Christian. Ahí nuestro trabajo culminaría. Su carrera era la que hablaba por él. Como fanático te puedo decir que Christian tenía mucho más para seguir aportando a la Selección. Por su parte siempre hubo constancia y deseo de ir a la Vinotinto”.

Consignar que Santos también participó en la Copa América Centenario, siendo derrotados en cuartos de final por 4-1, frente a la Argentina de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Javier Mascherano. Eso sí, solo vio acción en el empate a un gol ante su similar mexicano.

¿Con la vitrina que tendrá en Colo Colo, podría generarse un nuevo llamado a su representativo? “Va a depender de él, pero si Christian muestra todo lo que puede aportar yo creo que podría volver al radar de la Selección tarde o temprano. Más con la vitrina que tendrá con el cuadro de Macul, con la Copa Libertadores, yo pienso que sí. Christian es un jugador que tiene mucho para dar. De hecho, en lo personal pienso que se ha vuelto mejor jugador con toda la experiencia que ha adquirido. A Colo Colo le va a aportar muchísimo y ni se diga a la Selección”.

Finalmente, Morales relata sus inicios como volante izquierdo ofensivo en un esquema 4-3-3. “En su paso por la Segunda división belga él actuaba como extremo izquierdo. Cuando él va a Holanda continúa jugando en esa posición pero luego, al ver su capacidad asociativa, él empieza a centrar más su posición y en el Nijmegen jugaba como segundo punta donde metió 11 asistencias. Ya cuando pasa a Primera el delantero titular del NEC deja el equipo y él queda como el punta referencia. Entonces es ahí donde avanza su posición y se destapa. En la segunda firmó 23 goles siendo segunda punta y en primera mete 18 goles siendo delantero centro. Jugando por izquierda, siendo un jugador tan correcto, puede habilitar mucho. Pero como se le ha visto que es un jugador con mucho gol, él se queda jugando de 9, como lo tienen visto en el panorama futbolístico. Tiene un remate de primera como pocos, la verdad”.

Vale precisar que el llanero portará el dorsal 10 que dejó a disposición Leonardo Valencia pese a que en un principio se especuló que sería el heredero de la casaquilla de Esteban Paredes. “Me parece muy bien que esté llegando con esa responsabilidad. Para él va a ser más que motivante. Es un jugador que es muy profesional y lo va a dar todo. Que Colo Colo se haya fijado en él para su persona va a ser un aliciente más. Si Colo Colo sabe como utilizarlo, le puede sacar muchísimo provecho porque Christian es un jugador que marca, pasa, y es tácticamente muy educado. Están fichando a un buen jugador”.

“En una sola palabra, Christian le va a aportar a Colo Colo gol. Es sinónimo de gol. Tu le das el balón de primera y te convierte de volea, de chilena, porque su fuerte, además del remate de primera por venir de la escuela alemana, es el juego aéreo, algo que tienen que aprovechar al máximo porque les va a dar muchos goles. Dada las condiciones de Christian no es que me haya sorprendido su fichaje en el fútbol sudamericano, en un equipo grande como Colo Colo; sin embargo, sí me agarró de sorpresa, pero es un ambiente propicio para él porque es un ganador y llegar a un equipo ganador lógicamente le va a sumar. Christian es un tío de retos y cuando le dejan ser, la rompe, Bélgica y Holanda son testigos de eso”, completó.

Cabe destacar que Santos conoce de cerca el Estadio Monumental del Cacique puesto que en 2017, cuando defendía la camiseta de los Albiazules, permaneció en el banquillo en un cruce donde el combinado venezolano cayó frente a la entonces Selección dirigida por Juan Antonio Pizzi gracias a una solitaria conquista de Alexis Sánchez y un doblete precisamente del Tanque, máximo goleador de los albos.