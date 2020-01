Christian Gil: “La verdad lo de la nacionalización de mis hijos se lo debo a FAS y a Josué Godoy”

El padre de los hermanos Gil Hurtado indicó que no ha tenido comunicación con la FESFUT.



Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, a través de un comunicado expresó que ya hicieron las averiguaciones pertinentes a su par de sobre los hermanos Gil Hurtado, pero también manifestó haber tenido comunicación con el padre de los jugadores.

Ante esto, Christian Gil respondió: “Ayer me escribió Hugo Carrillo. Un día de diciembre también me escribió y la secretaria del diputado (Josué Godoy) es la que me dará toda la documentación. No entiendo para dónde va la FESFUT y por qué sacan ese comunicado”, dijo el colombiano.

“Me sorprende un comunicado de esa índole. Mis hijos están abiertos y no sé por qué quieren armar una polémica de todo esto”. Además, el padre de los chicos dejó todo en claro: “La verdad lo de la nacionalización de mis hijos se lo debo a FAS y a Josué Godoy y a la hinchada. No sé por qué la federación se viene a preocupar si no hicieron nada”.