¿Chile tiene opciones de asistir a Qatar tras la polémica por Byron Castillo?

Hace unos días una noticia remeció a los fanáticos del fútbol en Chile luego que se revelara que Ecuador podría quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar por una presunta alineación indebida del jugador Byron Castillo, de los registros del Barcelona de Guayaquil.

Y esta jornada, la ANFP, a través de un comunicado, informó que presentó una serie de antecedentes ante la FIFA debido a que el lateral nació en Colombia y defendió a la Tricolor amparado con documentación falsa.

“Entendemos, con base en todas las informaciones y documentos recopilados, que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA”, indicaron desde el ente rector que preside Pablo Milad.

Entre las pruebas recopiladas por el organismo destacan el “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador”.

"Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas", agregan.

Además, desde Quilín indicaron que, por intermedio del estudio Carlezzo Abogados, se envió a la Comisión Disciplinaria una denuncia en contra del citado jugador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento".

"Una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, destinada a aclarar las irregularidades existentes en los registros de jugadores ante esta federación, concluyó que el jugador era colombiano. Todo eso, obviamente, era de total conocimiento de la FEF", sostienen.

Finalmente, la entidad recalcó que "el mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha".

En 2015 Castillo fue descartado por Emelec por irregularidades

Los antecedentes del futbolista se han analizado durante varios años luego que una investigación más amplia sobre los registros de jugadores en Ecuador arrojara como resultado castigos para al menos 75 jugadores jóvenes que tenían registros falsificados, según consta un reporte de The New York Times.

De hecho, Emelec descartó su fichaje en 2015 al encontrar irregularidades en su documentación. "Dos años más tarde, la FEF decidió apartar al jugador horas antes de disputar el Sudamericano Sub-20 al tener indicios de una supuesta adulteración de identidad".

La polémica sumó un nuevo capítulo

El abogado a cargo de la investigación, Eduardo Carlezzo, jurista brasileño que estuvo a cargo del caso en contra el boliviano Nelson Cabrera, cuando la Selección obtuvo dos puntos por secretaría rumbo a la justa de Rusia 2018, explicó en conversación con CNN Chile que "según una profunda investigación que realizamos, confirmamos que el certificado de nacimiento colombiano de Byron Castillo es real. Se llama Bayron José Castillo que nació el 25 de julio de 1995 en Tumaco. Personalmente, estoy convencido de que él es colombiano”.

En esa línea profundizó que “el certificado de Byron Castillo ecuatoriano, nacido en Playas, no es válido. Dice que Byron nació el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de General Villamil Playas. Ese certificado no existe en los archivos internos del registro civil de Ecuador”.

Mientras que remarcó que la sanción “sería la perdida de los puntos, de los partidos en que jugó Byron Castillo por 3-0, por lo que Chile jugaría directo el Mundial de Qatar 2022″.

En tanto en conversación con Radio Cooperativa, el licenciado advirtió que "la FEF tenía total conocimiento de eso hace muchos años. En 2017, antes del Sudamericano Sub 20, la Federación ecuatoriana removió a dos jugadores de la plantilla por acusación o grave sospecha de falsificación de documentos. Uno fue un arquero y el otro Byron Castillo".

"Existe un documento oficial, de la federación ecuatoriana, que hemos enviado a la FIFA, que una comisión de investigación específica, creada para analizar esos antecedentes, concluyó que era colombiano. No somos nosotros los que lo decimos, es la propia federación", añadió.

En el citado medio, el profesional cuestionó las versiones sobre la existencia de un hermano con similar nombre: "sería muy fácil probar lo contrario. ¿Tiene miedo? Él fue varias veces invitado a la federación ecuatoriana a este procedimiento para presentar sus observaciones y comparecer a esta audiencia. En tres veces se ausentó. ¿Qué quiere esconder? Aparentemente ya sabemos la respuesta, sería fácil determinar quienes son sus familiares y quién es este colombiano con un nombre parecido al suyo".

El documento enviado a la FIFA consta de 42 páginas: "Nosotros estamos solicitando a FIFA que aplique medidas duras sobre este grave hecho", sentenció.

El ex Presidente de la Comisión Investigación de Ecuador afirmó que Castillo es colombiano

El tema del futbolista fue abordado por el coronel en retiro de la policía ecuatoriana Jaime Jara, en su calidad de Presidente Comisión Investigación. "Recopilamos la documentación en Colombia y del Registro Civil de Ecuador para determinar que el jugador tiene la nacionalidad colombiana", dijo en una entrevista concedida a Machdeportes de Quito en 2019. "Tenemos todos los respaldos y documentación necesaria para pronunciarnos de esa manera y presentar el informe. Igual él tiene el derecho de defenderse", agregó.

En 2017 el jugador fue desafectado de la Sub-20 para ser investigado por una supuesta suplantación de identidad, sin embargo y bajo la defensa de Hernán Ulloa, Castillo pudo volver a la actividad deportiva hasta que nuevamente salió a la luz su caso.

"Yo no voy a quedar mal como policía, tengo experiencia en esto, no puedo decir cualquier cosa si no tengo una garantía. Lo que emito es porque tengo un respaldo bien sustentado. Me relaciono con la investigación, seguridad, con respeto y amor al fútbol. Me esfuerzo para darle lo mejor al pueblo ecuatoriano".

¿Chile tiene opciones de asistir a Qatar?

Consignar que el documento de la organización de la justa asiática detalla en el artículo 7, letra A, que "todos los jugadores tendrán la nacionalidad del país que representan y estarán sujetos a su jurisdicción" y que "las federaciones serán responsables de alinear solo a jugadores que cumplan con los requisitos establecidos. Si contravinieran esta disposición, deberán asumir las consecuencias estipuladas en el Código Disciplinario de la FIFA".

Mientras que en el artículo 19.3, numeral 21, se estipula que la falsificación de datos puede dejar un castigo para el país involucrado. "Toda persona que, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos seis partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a doce meses" y se especifica como sancionable el "inscribir en el informe de partido o alinear a lo largo del encuentro a un jugador no elegible para disputar el mismo".

El artículo sigue a continuación

En ese sentido, el representativo que comanda Gustavo Alfaro podría sufrir la resta de los puntos en los partidos que el futbolista vio acción ante el combinado nacional (0-0 en Quito y 0-2 en San Carlos de Apoquindo). De esta manera, Chile lograría la clasificación directa a la máxima puesto que llegaría a las 24 unidades en la tabla de posiciones y se ubicaría en el cuarto puesto dejando en la misma quinta plaza a Perú producto de la diferencia de goles.

Así quedaría la tabla: