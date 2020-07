Chicharito pide que no se le compare con Vela por jugar el torneo especial de la MLS

El delantero del Galaxy salió en defensa de su compatriota, quien no jugará con el LAFC en Orlando.

Javier Hernández, delantero del LA Galaxy, pidió respeto a la decisión de Carlos Vela por no jugar el torneo is Back en Orlando por el embarazo de su esposa.

En videoconferencia de prensa previo al debut frente a Portland Timbers, Hernández lanzó un llamado para que no se hagan comparaciones pues su esposa también está por dar a luz.

"Es algo que no quiero que se haga, tengo una muy buena relación con Carlos (Vela) de muchísimos años, no quiero que se vea como que uno tomó la mejor decisión que el otro. Necesitamos ser muy respetuosos, solamente nosotros sabemos lo que cada uno estamos pasando. No quiero que sea una competencia”, explicó el mexicano.

"(Carlos Vela) es el mejor jugador en la Liga, hubiera sido especial jugar el (Clásico del) Tráfico los dos, pero fue una decisión sabia para él y su familia. Ninguna decisión es mejor o peor que otra, yo estoy muy feliz por él, no quiero que se me den más halagos por venir que a él”, agregó el futbolista desde Florida.

El canterano de aceptó que no fue sencillo decidir hacer el viaje por la situación familiar que atraviesa: “Fue difícil porque tengo a mi hijo de un año y mi esposa está embarazada, acabo de comprar una casa. Hablé con ella (Sarah Kohan), mi cuñado que vive en Nueva York se vino a LA, el equipo me apoyó en traerlo, en hacer los exámenes para que me ayude con mi hijo y Sarah para que no esté sola”.

Ahora Hernández Balcázar busca retribuirle un poco de su trabajo a la Major League Soccer luego de la suspensión del torneo regular por la pandemia de coronavirus.

"No nos vamos a querer victimizar ni mucho menos, pero claro que es muy complicado y estar varias semanas fuera, también para la gente soltera no es nada fácil, todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena para llevar a cabo este torneo y se haga de la mejor manera y brindar buenos resultados, hacer buenos partidos y darle esa alegría a la gente. Cada uno debe hacer ese trabajo emocional y personal", mencionó.

Por otro lado, el entrenador Guillermo Barros Schelotto se mostró complacido por la presencia de Chicharito además de manifestarse respecto a las críticas hacia el futbolista tapatío debido a que no pudo anotar en los dos partidos que disputaron antes de la suspensión de la Liga.

"Una cosa tiene que ver el nivel, otra cosa el esfuerzo. Es muy bueno que haya estado acá con nosotros, el nivel hay que analizarlo de otra manera, uno analiza fríamente desde afuera que no ha hecho goles, yo estoy contento con lo que está haciendo, con lo que está trabajando, creo que le va a ir muy bien en esta liga sea los próximos partidos o años venideros, sé que le va a ir bien”, puntualizó.