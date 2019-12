Chicharito se aleja del área para encontrar el gol que se le resiste en el Sevilla

Jugó medio tiempo y estuvo más participativo como pide Lopetegui a los delanteros, pero no vio portería.

Chicharito Hernández sigue peleando por hacerse con un hueco en el . El mexicano ha enlazado dos partidos como titular ante en La Liga y ante el APOEL en la UEFA , un duelo intrascendente donde el mexicano sólo jugó 45 minutos antes de dejar su sitio a Munas Dabbur.

Su titularidad en el duelo europeo hace sospechar que Lopetegui no apostará por él en el once del próximo domingo ante el y que Luuk De Jong, que se quedó sin jugar en los dos últimos dos partidos, volverá a la titularidad. Dabbur, que empieza a tener poco a poco más oportunidades, también parte por primera vez con opciones de ser titular en La Liga, aunque lo cierto es que a la delantera le está costando arrancar.

¡El poliamor existe!



La prueba de que se puede amar a 2⃣ equipos es Macías. Besó el escudo del León y se marchó, no sin antes despedirse. 🙏



Habló de a su salida. Sin embargo volvió, su cariño fue más grande. ❤



A 'perdonar' y dejar vivir, porque JJ sigue adelante. 💪 pic.twitter.com/wWagLs5gRe — Goal (@goalmex) 12 de diciembre de 2019

Sin ir más lejos, De Jong, Chicharito, Munir y Dabbur sólo suman 4 goles en La Liga: 2 el holandés, 1 el mexicano y otro el ex del . No obstante, el técnico Julen Lopetegui se muestra satisfecho e insiste constantemente en que sus atacantes aportan muchas más cosas al juego del equipo que sólo los goles.

APOEL Osasuna Qarabag

Chicharito no ve portería desde el pasado 27 de octubre ante el y el pasado domingo fue señalado ante Osasuna tras errar varias ocasiones claras, pese a que le anularon un gol y provocó un posible penalti que el VAR decidió no señalar. En el duelo en Pamplona, las ocasiones falladas afearon su partido, donde ya se empezó a verse que cada vez se entiende mejor con sus compañeros. Una pared con Dabbur en el descuento debió significar el gol de la victoria pero el poste lo evitó.

En este sentido, el seleccionado del Tri ha dado un paso adelante literalmente y ha entendido que debe alejarse un poco del área para colaborar en la elaboración del juego, algo que ha ayudado a De Jong hasta ahora a imponerse en la pelea por la titularidad. Ante el APOEL, el ex del no estuvo acertado de cara a puerta; sin embargo, en 45 minutos tocó hasta 29 balones y dio 23 pases. Su posición medida estuvo visiblemente más retrada que en otros partidos.

Unos números y movimientos que contrastan con los de su anterior partido europeo ante el Qarabag en el que no tuvo ocasiones, no entró casi en juego con solo 10 toques y 3 pases y acabó siendo su peor partido como sevillista. Chicharito no pasa por su mejor momento, pero él y Lopetegui buscan ponerle remedio.