Chicharito: “No servirán cincuenta goles si no calificamos a Playoffs”

El delantero del LA Galaxy se pone las metas altas con el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

De cara al debut en la , el nuevo capitán del LA Galaxy Javier Hernández aseguró que aún cuando alcance una importante cifra goleadora, no habrá consecuencia alguna si no se trasciende.

“Si meto nada más un gol pero el equipo gana todos vamos a ganar, si meto cincuenta goles y no calificamos a Playoffs no va a servir de nada que pueda llevarme los reflectores y cosas buenas”, explicó Chicharito previo a visitar a .

Hernández Balcázar evitó encontrar un punto de comparación sobre su primer partido con el Galaxy a los que fueron con , , y United.

Más equipos

“Todos los clubes en los que he estado me generan la misma emoción de jugar futbol y que hayan puesto la confianza de jugar en mí, nunca me han gustado las comparaciones, de nada sirve comparar, para que nos comparamos, nunca vas a encontrar ni los que nacen gemelos son exactamente idénticos, las comparaciones no me gustan. Todos queremos obtener algo que es el campeonato. En todos los equipos he sentido eso: alegría, emoción, confianza y agradecimiento de poder seguir haciendo lo que hago”, mencionó.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no podrán contar con Jonathan Dos Santos, todo ello debido a que no se encuentra al mismo ritmo que el resto del grupo.