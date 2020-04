Chicharito Hernández: “Es increíble que a mí me paguen tantísimo y a los médicos tan poco”

El delantero mexicano, en plena cuarentena, reflexionó sobre la crisis sanitaria y económica que atraviesa el mundo.

Desde su hogar, cumpliendo con el recomendado aislamiento, Javier Chicharito Hernández utiliza las horas para estar con su familia y reflexionar acerca de la crisis sanitaria y económica que está padeciendo el planeta. “Es increíble que mí me paguen tantísimo y a los médicos tan poco”, resaltó en una entrevista con MedioTiempo.

Y continuó así con su análisis que se viste con preguntas sin (por ahora) respuestas: “Es increíble que me paguen tantísimo dinero por hacer un deporte y que la gente como los médicos y científicos que tratan de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no estén ganando nada, económicamente hablando”.

El actual jugador de Los Ángeles Galaxy, de la , manifestó además que está aprovechando este parón para estar más tiempo con su familia, tras meses movidos en los que pasó por ( ), ( ) y : "Para mí, Sarah y Noah, esta estabilidad nos viene chingonsísimo. Estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea. El aislamiento es colaboración. Siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y que salgamos de eso".

Eso sí, el delantero, de 31 años, extraña también el balón: “Obviamente que extraño el fútbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso. No depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos. Trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos. Me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí".