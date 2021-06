El delantero reveló la receta que lo ayudó a recuperar su nivel para ser reconsiderado teóricamente en el Tricolor.

Javier Hernández ha vivido un 2021 de transformación. Tras un 2020 donde sufrió diferentes golpes emocionales en medio de una pandemia, decide abrir su corazón ante las cámaras de Goal. Entiende que no es una persona perfecta, pero que tampoco otros lo son.

Chicharito se ha rodeado de un importante equipo de trabajo, mismo que lo ha acompañado tanto en la parte deportiva como en el tema psicológico y personal, que ha sido parte de un cambio que ha sido evidenciado con resultados en el LA Galaxy: hoy día es el mejor goleador de la temporada en Major League Soccer (MLS) y ha aportado para el despegar del conjunto angelino. Hay que recordar que uno de los momentos más complicados que le tocó vivir fue abandonar el sueño europeo para volver al continente americano al no tener mayores oportunidades con el Sevilla de España.

😭 Duele mucho verlo y escucharlo así 🔊



Chicharito reconoció entre lágrimas con su familia que NO quería irse de Europa y que sólo buscaba "jugar" en el Sevilla porque se creía aún capaz 😕



🗣 "Se acabó, es el principio del retiro" pic.twitter.com/bvHloKZTiV — Goal México (@goalmex) January 23, 2020

“Me siento muy conectado conmigo mismo y siento que estoy caminando a vivir la vida que merezco, abrazando los desafíos y dificultades que tengo en mi vida para ser yo, ni siquiera en mi deporte. Por supuesto que voy a cometer errores. No soy el mejor jugador de futbol, no soy el mejor amigo, no soy el mejor compañero, no soy el mejor padre, no soy el mejor ser humano, pero ninguno de nosotros somos los mejores porque el mejor no existe”, explica en exclusiva mientras bebe una botella de agua.

El máximo goleador de la Selección mexicana, a la cual volvió al menos para la prelista de la próxima Copa Oro, sentencia la fórmula de cambio para cualquier ser humano, aunque también es una mera opinión.

“La realidad es que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que disfrutar del proceso porque nunca llegarás a un destino que puedas ver como ‘tengo mi graduación’ o ‘soy mi mejor versión, así que necesito quedarme aquí’. Eso es lo que yo creo”, señala a este medio de comunicación.

Chicha, nieto del legendario Tomás Balcázar, que hace unos meses perdió la vida a causa del coronavirus y quien era muy apegado a él, es uno de los deportistas mexicanos más mediáticos, con una excepcional carrera en los mejores clubes del mundo.

“Al final, el dinero y la fama son solo herramientas, cosas que no me definen; lo que me define es cómo las utilizo. Lo que estoy diciendo, lo estoy soñando. Por supuesto que me encantaría ganar campeonatos. Puedo hablar de una manera más superficial y decir que quiero ganar campeonatos con este increíble equipo. Quiero marcar muchos goles, quiero ganar partidos y cosas así. Quiero lograr todo eso”.

“Pero no se trata del vacío, de demostrar que soy el mejor ser humano o peor que nadie. Es sólo el amor puro de ver hasta dónde puedo llegar y empujarme más allá de mis límites. Cuando mi cerebro dice: ‘este es tu límite’... ¿Por qué?, ¿por qué me dices eso? ¡No!", agrega, mientras retrocede en el tiempo y se recuerdan sus palabras al considerarse leyenda cuando era presentado con el Galaxy.

Fue precísame el fallecimiento de Don Tommy, como era apodado en Guadalajara, la que también le hizo reflexionar: "Cuando falleció mi abuelo, en ese momento obviamente estaba muy deprimido. Y estaba sólo, pero nunca me sentí solo en cierto modo. Más o menos, era como si tuviera el miedo de estar solo porque no me aceptaba de verdad ni me amaba a mí mismo. Cuando sucedió ese momento, requiere mucha responsabilidad".

“Esa partida y esa muerte me ayudaron a amarme a mí mismo, a aceptarme, a rendirme ante un montón de cosas que no tengo bajo control. Me di cuenta de algo, lo sabía antes, pero ahora era tiempo de ponerlo en práctica, como el ‘showtime’ y no lo hice al principio; luego empecé a hacerlo. Nosotros no tenemos las ideas, las ideas nos tienen a nosotros. Tú no puedes tener la idea, la idea te tiene a ti hasta que no la cuestionas. Haces lo que esa idea te va a decir, de alguna forma”, explica el tapatío.

Hernández detalla la diferencia entre Chicharito y el propio Javier: “Había antes, pero eso es lo que estoy tratando de hacer. Sigo siendo el mismo. Soy los dos de cierto modo. También soy jugador de futbol. Es más la percepción de la gente, ¿no crees? Al final, voy a la cancha y juego al futbol de la manera en que lo hace Javier. Dice Chicharito porque tomé ese apodo muy orgulloso de mi padre, también toda la historia a través de mi familia y cosas por el estilo... Sólo estoy tratando de hacer eso”.

“Me encuentro en ese momento donde me estoy aceptando. No estoy huyendo de momentos desagradables. Puedo reconocer en qué necesito trabajar de una manera emocional o mental. Parte de ello es físicamente, también todo mi entorno y con la gente que amo, necesito practicar todas esas cosas”, detalla.

Previo al Mundial de Rusia 2018, la mentalidad de Javier tomó relevancia por haber mencionado en una entrevista que había que “imaginarse cosas chingonas”, algo que detalla: “En cierto modo, es gratis, porque si puedes imaginar escenarios muy aterradores y desagradables, también puedes imaginarte cosas increíbles”.

“La gente piensa que cuando estás bien, todo es muy frío y equilibrado, y puedes relajarte. Pero es todo lo contrario. Estoy abrazando más el caos de lo que el universo me dice y soy ‘resiliente’, más ‘resiliente’ que seguir siendo la víctima en esos momentos”.

Chicha envía por último un mensaje donde pide que la gente se autoevalúe antes de enjuiciarlo: “No quiero que la gente se lo tome a mal, pero trato de ser eficiente con mis palabras porque el inglés no es mi idioma principal. Es un tema delicado y quiero tratar de ser lo más claro posible con lo que quiero decir. A veces la gente piensa que es muy arrogante mostrar nuestras vidas, pero es más arrogante juzgar mi vida sin mostrar la suya (en redes sociales). Esa es mi idea, es lo que estoy diciendo, no es estar en contra, pero es algo que me ayudó”.