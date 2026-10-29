El Chelsea es uno de esos clubes que parecen no desaparecer nunca del foco mediático en Inglaterra. Incluso en las etapas más tranquilas, siempre pasa algo en Stamford Bridge. Para quienes quieran seguir todos sus partidos oficiales, hay una cuestión práctica: los derechos de retransmisión están repartidos entre distintos operadores según la competición. En otras palabras, un solo abono no basta para verlo todo. Aquí encontraréis, de forma clara, qué canales ofrecen los partidos del Chelsea y dónde podéis seguirlos sin perderos ninguno.

Chelsea FC, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Blues en directo por televisión y streaming?



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Cómo ver al Chelsea FC en directo por televisión y streaming en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Community Shield

En Alemania, Sky sigue siendo la opción fija para ver la Premier League: el canal de pago emite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en formato multicanal. Eso incluye todos los encuentros del Chelsea. Quienes prefieran no sentarse delante del televisor también pueden seguirlos en streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha ampliado notablemente su oferta de fútbol inglés: no solo emite en directo la Premier League, sino también la Carabao Cup. En resumen, cuando el Chelsea juegue en la Copa de la Liga, también encontraréis todos sus partidos en Sky.

En cuanto a la FA Cup y la FA Community Shield, DAZN tiene los derechos exclusivos en Alemania. La plataforma emite los partidos en directo, incluidos, por supuesto, todos los del Chelsea cuando los Blues disputen alguna de las dos competiciones.

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En la Champions League, los derechos están repartidos. Podréis ver la mayoría de los partidos del Chelsea en directo en DAZN. También está Amazon Prime Video, que emite en exclusiva un partido destacado cada martes. Según el calendario, podría tratarse de un encuentro del Chelsea o, en general, de un equipo inglés.

A partir de 2027/28 habrá cambios importantes en la retransmisión de la Champions League: Paramount+ se incorporará y pasará a ofrecer la mayor parte de los partidos. Aquí encontraréis todos los detalles sobre el nuevo reparto de derechos. Dicho de otro modo, conviene tener presente a Paramount+ a partir de 2027/28.

Si el Chelsea llega a la final de la Champions League, el partido decisivo también se emitirá, como es habitual, en abierto. En Alemania, el ZDF es el canal previsto para ello: la final es una cita fija en su programación.

Prueba Amazon Prime Video: el partido destacado de la Champions League del martes, en exclusiva

Chelsea FC, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: el minuto a minuto de SPOX

SPOX ofrece el minuto a minuto de una selección de partidos de los Blues en competiciones nacionales e internacionales. Encontraréis las retransmisiones en directo por escrito poco antes del inicio de cada encuentro.

Retransmisiones del Chelsea FC: ficha del club