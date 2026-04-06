Cheferin y Pérez... El duelo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich marca el inicio de una nueva era en el fútbol europeo

El partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que se disputará mañana martes, es el más destacado de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y la historia, los 21 títulos (15-6) y la intensa rivalidad entre ambos equipos son la mejor prueba de ello.

En esta ocasión, el partido en el Santiago Bernabéu cobrará aún más importancia, ya que simbolizará claramente el nuevo orden del fútbol europeo surgido tras el anuncio de la UEFA de su acuerdo con el Real Madrid respecto a la Superliga.

El diario «AS» afirma: «Alexander Cheferin, presidente de la UEFA, estará junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el palco presidencial del Bernabéu, marcando el inicio de una nueva era en el fútbol continental.

También asistirá al partido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán.

Esta iniciativa pone fin a la tensión que ha reinado en los últimos años, ya que ambas partes se han dado cuenta de que, además del comunicado oficial, era necesario dar un paso público para que los aficionados comprendieran que el fútbol europeo va en la misma dirección, lejos de la polémica y la confrontación, y qué mejor manera de lograrlo que con un partido como el que se disputará el martes en el estadio Santiago Bernabéu.

La élite del fútbol europeo se reunirá en Madrid para demostrar que la paz y el entendimiento prevalecerán ahora en las competiciones continentales.

El propio Chevrin lo anunció en la última conferencia de la UEFA: «¿Volver al Bernabéu? Por supuesto, ¿por qué no? Ya estoy en París, Milán y Barcelona. No hay problema... Bueno, ha llegado ese momento».

Hay una figura clave en todo este proceso y en los acontecimientos de las últimas semanas: Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, ha sido la fuerza impulsora detrás del acercamiento y el entendimiento inicial para construir un fútbol europeo unificado.

El presidente del París fue quien insistió e impulsó la reunión de todas las partes en la mesa de negociaciones para encontrar una salida a la tensa situación anterior.

El actual formato de la Liga de Campeones seguirá vigente hasta junio de 2027 debido a la venta de los derechos de retransmisión, y ya se ha comenzado a estudiar cómo mejorarlo, o más bien, cómo adaptarlo a la situación actual del fútbol y a las expectativas de la afición.

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