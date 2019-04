Chávez no festejará si le toca anotarle a Boca Juniors

"El Pochi" Chávez dijo que le gustaría marcar en el partido entre Wilstermann y Boca, pero que no festejará dicha anotación.

El volante argentino Cristian Chávez aseguró que si le toca anotar un gol a , en el enfrentamiento entre el xeneize y Wilstermann, por la , dicha anotación no la gritará por respeto a los colores de su exequipo.

Chávez llegó con la delegación de Wilstermann la noche del lunes, habló con los medios de comunicación y anunció que le gustaría marcar un gol a su exclub, pero de ninguna manera lo festejaría.

"Tengo muchas ganas de hacer un gol porque ahora estoy defendiendo esta camiseta. La gente me agarró mucho cariño y yo a ellos. Hacer un gol en la Bombonera es un sueño. Todos quieren hacer un gol ahí. Si me toca marcar sé que no lo voy a gritar, pero es un sueño marcar ante esa hinchada que es la mejor del mundo", dijo Chávez en contacto con los medios.

“El Pochi” Chávez comenzó su carrera como futbolista en Boca Juniors en 2005, club en el que estuvo por siete temporadas hasta 2012 cuando decide cambiar de colores y buscar nuevos horizontes.

A Wilstermann llegó en 2017 y pese a tener un mal semestre logró adaptarse bien y es una de las figuras del cuadro boliviano.

Wilstermann y Boca Juniors jugarán este miércoles en el inicio de las rondas de las revanchas de la Copa Libertadores de América.