Chau, Pachorra: el fútbol argentino despide a Sabella

Luego de batallar durante más de dos semanas contra una cardiopatía que se agravó por un virus intrahospitalario, Alejandro Sabella, DT subcampeón del mundo y símbolo de , murió este martes 8 de diciembre los 66 años.

Admirado y apreciado por todo el ambiente del fútbol argentino en general, tras conocerse la noticia de su fallecimiento no tardaron en multiplicarse en redes sociales los mensajes de despedida de muchos futbolistas exdirigidos por Pachorra, así como de los clubes por donde pasó.

are deeply saddened to hear of the passing of former player, Alejandro Sabella.



Rest in Peace, Alex. ❤️ pic.twitter.com/n2numIKK7m