Charles Aránguiz y Leonardo Valencia fueron vinculados a banda de narcotraficantes

Un reportaje de "Informe Especial" destapó la estrecha relación de los jugadores con un grupo delictual. La Fiscalía no descarta citarlos a declarar.

El programa "Informe Especial" de TVN realizó una exhaustiva investigación durante 15 meses en torno a una peligrosa banda de narcotraficantes, conocida como "Los Risas".

El grupo delictual más influyente de Santiago Sur, compuesto por los hermanos Ángelo, Mauricio y Alejandro Toloza García, era investigado por los delitos de tráfico de drogas, asesinato y secuestros.

Y, en medio de la indagación, se descubrieron vínculos del peligroso clan con los futbolistas Charles Aránguiz y Leonardo , a quienes la Fiscalía no descarta citar a declarar. En el trabajo periodístico, se exhibieron variadas imágenes que darían cuenta de una estrecha relación con los sujetos.

El actual jugador de Botafogo de señaló que “no puedo hablar nada de eso, solo son amigos de la población, no me interesa hablar nada. No tengo nada que hablar de ellos”, mientras que el volante de declinó referirse al tema.

Eso sí, la mamá del Príncipe, Mariana Sandoval, conversó con Radio Agricultura, asegurando que “no me extraña nada, nosotros en el fútbol conocemos a mucha gente. La verdad es que mi hijo tiene tantos amigos acá en por el tema del fútbol de barrio que nunca se ha olvidado de ellos. Cuando viene para acá siempre visita la cancha”, dijo. “Conocemos mucha gente, nos tomamos fotos en todos lados, no es un tema que me preocupe”, cerró.

Además de su llamativo vínculo con populares reggaetoneros, los integrantes de la banda criminal también gustan lucir fotos junto a integrantes de "La Roja", como Charles Aránguiz, quien ha comentado algunas publicaciones de estos sujetos #InformeEspecial https://t.co/Sk9U2zky9A pic.twitter.com/sYxx27ryfS — Informe Especial (@iespecial) 8 de abril de 2019