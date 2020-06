Charles Aránguiz, príncipe y líder del Bayer Leverkusen

La cuenta oficial de las Aspirinas destacó la capitanía del volante chileno en la semifinal de la Copa de Alemania, frente a Saarbrücken.

Saarbrücken y protagonizan este martes la primera semifinal de la , la Copa de . Y en este encuentro, que se desarrolla en el Hermann-Neuberger-Stadion, Charles Aránguiz saltó a la cancha como el flamante capitán de la escuadra de Peter Bosz. Y este reconocimiento fue destacado por las cuentas oficiales que posee el elenco de las Aspirinas en distintos idiomas.

"Charles con C de Capitán. Aránguiz Príncipe y líder en la semifinal", escribió el sitio en español en Twitter. Esta no es la primera vez que el exUniversidad de porta la jineta del equipo que hace de local en el BayArena.

Lo hizo, por ejemplo, ante el por la . En aquella ocasión comentó: "Es un orgullo, pero a mí me marca más el respeto que me tiene el grupo. Es más importante que llevar la cinta. La llevé por la confianza que me tienen ellos (el equipo)".

De momento, su escuadra gana 3-0 con anotaciones de Moussa Diaby, tras una brillante asistencia de Demirbay, y de Lucas Alario en la primera parte, y de Bellarabi en el complemento (58'). El ganador de este compromiso se medirá ante el vencedor entre los bávaros y , que decidirán al segundo finalista este miércoles.