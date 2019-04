Charles Aránguiz: "En la Roja no somos los de antes, no merecemos estar así"

El volante estimó que "un equipo que trabajó tanto tiempo a buen nivel, no merece estar así, a los 'chispazos'". También alabó a Alexis Sánchez.

El volante de Charles Aránguiz, que cumple 30 años este miércoles 17 de abril, tuvo un extenso diálogo con Radio Cooperativa. Ahí, uno de los máximos exponentes de la generación dorada de la Selección chilena, tocó varios temas. Entre ellos, se refirió al presente de La Roja que suma 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas desde que asumió la conducción Reinaldo Rueda.

"En la Roja no somos los de antes. No estamos jugando -igual-, tenemos 'chispazos' y un equipo que trabajó tanto tiempo a buen nivel, no merece estar así, a los 'chispazos'", analizó el formado en . "Tenemos que ser más constantes en defensa y ataque. Entonces, claro, a todos nos pone un poco impacientes, pero después hay que jugar la y ahí pasa cualquier cosa. Puede que salga un partidazo o que seamos un desastre, pero lo que queda es que ahora estamos al debe", agregó sobre lo mismo.

Por otra parte, comentó el presente de Universidad de , actual colista del Campeonato Nacional. "Es lamentable que un equipo tan grande como la U esté pasando por esto", dijo. Y respecto a un posible retorno de Marcelo Díaz, avisó que "ya que no se nos da la chance en la Selección, ojalá pueda encontrarme con Marcelo Díaz en la U", enfatizó, pues su idea es cerrar su carrera profesional en el CDA.

Asimismo, criticó la regla Sub 20 del certamen local, ya que, según sus palabras, "en Calama me pelé el culo para ir a una citación y hoy juegan obligados, no les damos respnsabilidad a los chicos que se pelen el culo un poco, que entrenen a full para entrar en el grupo".

El artículo sigue a continuación

En tanto, confesó un episodio cuando intentó formar parte de las cadetes de . "Me dijeron que no podía estar más y miré al lado, había seis jugadores más que no sé si eran mejores que yo, pero me tocó irme a mí; después en la U no pasó un mes y sentí lo mismo, nos dejaban para el 'equipo Z', le dije a mi viejo que no quería ir más, nos fuimos y se dio cuenta que era muy parecido el trato".

Finalmente, se refirió al presente de Alexis Sánchez, quien retornó a las canchas del tras seis semanas de ausencia por lesión. "Alexis es el mejor jugador que he visto. A los 15 años te ganaba partidos solo", remató.