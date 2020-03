Charles Aránguiz, alternativa de futuro para el Atlético de Madrid

Su agente reconoce el interés del Atleti, de Atalanta y Fiorentina

Interesa al y lo reconoce su propio agente. Se trata del chileno Charles Aránguiz. A partir del 30 de junio, el "Príncipe" termina contrato con su actual equipo, el y su renovación sigue sin cerrarse. Precisamente por eso, su agente, Fernando Felicevich, no ha dudado en comentar que el jugador está pendiente de su futuro y que "hay importantes equipos de Europa" atentos a su evolución. Es más, el agente de Aránguiz, en declaraciones a Fox Sports, ha comentado que "Charles quiere seguir en Europa, pero por ahora no hay ofertas que nos gusten. Atlético de Madrid, de ,y y , de , nos han llamado por Charles, pero no han hecho oferta", declaró. Una confesión de parte. El jugador interesa, pero aún no hay oferta.

En efecto, Aránguiz sí es un jugador del agrado de Simeone y sí está en las listas de refuerzos que maneja el cuadro rojiblanco. Entre otras cosas, porque termina contrato y porque llegaría como agente libre. Sería una buena oportunidad de mercado, un refuerzo a coste cero y se trataría de una operación bastante factible para el cuadro colchonero. Su caso, en realidad, reuniría prácticamente las mismas condiciones en las que llegó Héctor Herrera este verano, libre de contrato y procedente del luso. Charles Aranguiz tiene 30 años, puede jugar como mediocentro y como interior, es internacional por y esta temporada ha jugado 17 partidos con el Leverkusen, anotando un gol.

Raúl Jiménez, "humo". Hace unos días aparecieron rumores que anunciaban el posible regreso de Raúl Jiménez al Atlético de Madrid. Se hablaba de presunto interés colchonero y se vinculaba al mexicano, ahora mismo en el Wolverhampton, con el equipo de Simeone. Una especulación que surgió a raíz de unas declaraciones de Miguel Ángel Gil, consejero delegado rojiblanco, precisamente en : “Me parece un tipo espectacular y lo que demuestra ahora es lo que pensábamos que nos podía dar cuando lo contratamos y hay un nivel de exigencia alto”. En todo caso y según revelan a Goal fuentes rojiblancas consultadas, no hay absolutamente ningún interés en el mexicano, ni tampoco oferta para que regrese.