Chaquito, a recuperar el puesto de los '9' mexicanos en Cruz Azul desde Cacho y Chuletita

Santiago Giménez es la gran esperanza para ser el futuro del ataque de la Máquina.

Durante los últimos años, ha apostado por llevar refuerzos millonarios en lugar de darle oportunidad a los jugadores surgidos de sus fuerzas básicas, sin embargo, tal situación podría cambiar muy pronto.

Santiago Giménez, hijo del Chaco, está alzando la mano fuerte con sus buenas actuaciones con el equipo Sub 20 y el propio Pedro Caixinha ya ha dicho que podría recibir oportunidad en el primer equipo.

“Está trabajando para tener una oportunidad y nosotros tenemos que mirar a los jugadores que tenemos en la plantilla no por su nombre, no por su currículum, no por su edad, pero sí por el trabajo que están haciendo ahí", señaló el DT hace un par de semanas.

Lo de Chaquito llama poderosamente la atención, debido a que la Máquina no ha sido un equipo que se caracterice por formar goleadores, sin embargo, en las últimas dos décadas hay un par de casos: Juan Carlos Cacho y Javier Orozco.

Ambos jugadores han sido los últimos '9' mexicanos con éxito que han surgido de las inferiores de la Máquina, camino que busca seguir el hijo del legendario Chaco Giménez.

Cacho debutó en 2001 con tan sólo 19 años y en tres años marcó 22 goles en 64 partidos, por su parte, Orozco tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito en 2005 con tan sólo 17 años y en seis temporadas anotó 29 tantos en 126 encuentros.

El caso de Giménez es muy similar, pues apenas cuenta con 18 años, tiene un físico imponente y ya es parte del primer equipo, aunque sólo ha debutado en , sin embargo, la afición se ha ilusionado con que sea el futuro del ataque cementero.

Cabe destacar que Santiago ha anotado 58 goles en categorías menores del Cruz Azul, desde que ingresó al club en 2014.