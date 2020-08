Champions League: ¿por qué la camiseta de los jugadores dice 'gracias'?

Son días especiales. Es una especial. Estadios vacíos. Partidos únicos. Gritos de jugadores que se escuchan como nunca antes. El coronavirus cambió el mundo, probablemente para siempre. El fútbol también cambió.

En ese contexto, el fútbol puede ser una herramienta eficaz de reconocimiento y homenajes. Tras una larga espera, la Champions League retomó su actividad en los octavos de final, mientras que los cuartos de final se disputan en Lisboa, sede única de la última parte de la temporada 2019/20.

La UEFA dio a conocer que todos los jugadores de la Champions y llevan la palabra "gracias" en sus respectivos idiomas y camisetas como símbolo de reconocimiento por parte del fútbol a los trabajadores que fueron fundamentales por su contribución en la primera línea de batalla frente a la pandemia del coronavirus.

“Decir ‘Gracias’ tendrá un significado especial para los jugadores, los entrenadores y el staff que representan a todos los equipos que participan en las fases finales de las competiciones de clubes de la UEFA 2019-20 durante este mes. Como reflejo de los fuertes lazos comunitarios del futbol, muchos clubes lanzaron sus propias iniciativas durante el confinamiento para apoyar a hospitales, organizaciones benéficas, escuelas y residencias de la tercera edad“, publicó UEFA.

👕 When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words - 'Thank You'.



This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/pMXdCXn4DY