César Pinares desató su furia en contra de Carabineros

El volante de la Selección y de U. Católica demostró su molestia por el actuar de los agentes del Estado, luego de participar en una manifestación.

El volante de César Pinares desató su furia en contra de Carabineros, tras asistir a una marcha pacífica en Plaza , en la Región Metropolitana, durante la tarde de este sábado.

El jugador utilizó sus redes sociales para condenar la represión que sufrió por parte de los agentes del Estado luego de sufrir con bombas lacrimógenas, en el marco de las movilizaciones sociales que se han desarrollado a lo largo del país durante los últimos días.

"Se levanta el toque de queda y los pacos culiaos llegan y tiran las lacrimógenas pacos CTM!!! Hoy veo que todo es verdad lo que habla la gente, malditos ql, y uno con los niños pacíficamente protestando, hijos de puta (sic)", escribió el seleccionado de La Roja en sus historias de Instagram.

El artículo sigue a continuación

"Uno primero es persona, y también se puede expresar de buena o mala manera. Ayer me tocó la mala y bueno, a veces la rabia lo supera a uno y no lo deja pensar fríamente, pero no me arrepiento de lo dicho por lo vivido ayer", publicó horas más tarde. "Y no voy a meter a todos en el saco, porque tengo amigos carabineros que cumplen bien su labor y no se aprovechan del pánico como otros", completó.