Centeno se despega de la presión: "No soy favorito"

Primera División de Costa Rica: El estratega de Saprissa no se siente candidato a pesar de haber llegado en calidad de Nº 1 a la fase final.

Saprissa fue sorprendido en su último partido de la temporada de 22 partidos del Clausura 2020 al perder 2-0 en casa de La U Universitarios, aunque su trabajo estaba cumplido al haber asegurado el primer puesto de cara a la fase final.

Para el conjunto morado empieza ahora un nuevo mini-certamen, en el que se juegan nada menos que el título. Ante ello, Walter Centeno quiso dejar en claro que no siente que sean candidatos, a pesar de llegar a esa instancia en el lugar de privilegio.

"No soy favorito. Los periodistas saben quiénes son favoritos, y es que tampoco me quiero quitar la presión. Quiero que quede claro que nosotros queremos ser campeones", manifestó tras el juego el estratega de la S.

"Por esos tres partidos no somos favoritos, está bien, aceptamos el no ser favoritos. Yo confío en mi equipo, yo trabajo siempre para ganar y esto a veces es eso, qué favorito o no favorito... O sea, hay muchos tabúes al respecto de este torneo y nosotros ahora tenemos una prueba de que ganamos la primera etapa, y mucha gente dice que no es el que llegue primero, sino como termina", añadió el técnico del rival de Cartaginés en semifinales.

Foto: Manuel Arnoldo Robert Batalla/Getty Images