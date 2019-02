Centeno: "El segundo tiempo se nos complicó, pero pudimos llevar el partido donde queríamos"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa sacó pecho luego de vencer por 4-2 a Grecia, el líder del campeonato.

Saprissa sumó este sábado uno de sus mejores triunfos del Torneo Clausura al vencer por 4-2 a Grecia, quien llegaba a la cita como el único líder del campeonato. Tras el partido, el entrenador del Morado, Walter Centeno, destacó el gran trabajo de sus jugadores.

"Creo que se planificó bien, la idea era darles minutos a los jugadores que no habían jugado en la era Paté y me funcionó, sabía que iba a ser un partido físico porque Grecia tiene el ADN de la posesión. Sabíamos que íbamos a sufrir, sufrimos y atacamos los puntos débiles de ellos. El primer tiempo fue de tres goles y el segundo se nos complicó, pero pudimos llevar el partido donde queríamos", comenzó diciendo el DT en unas declaraciones recogidas por Nación.

Y siguió: "Hablaba en la mañana que tenía que correr riesgos, y cuando se corre riesgos a veces toca ganar o perder. Hasta que seas valiente y no lo hagas, podrás estar satisfecho. Leal lo hizo súper bien, Jayden también, Julen muy bien en una posición no habitual, Medina, Titi, Salinas... o sea, recuperé el estado de ritmo y anímico para un partido muy importante. Creo que me salió la idea, veo fortalecido aún más el camerino, hay más competencia. Era el equipo que menos había trabajado con posesión, me la jugué y por dicha salió.

Además, se refirió a lo que le significó de jugar ante su ex equipo: "Dicen que ahí los sentimientos son engañosos, dicen que el corazón es engañoso. En esto del fútbol hay que dejarlo de lado, dejo el corazón de lado y entra la razón, la razón era ganar. Los sentimientos en fútbol a veces son para aficionados, no tanto para deportistas, sobre todo para ganadores, que su instinto es ganar siempre. Mi instinto es ese, ganar siempre".

Por otro lado, Centeno habló acerca de lo que espera del próximo rival, Tigres de México, por la Liga de Campeones de la CONCACAF: "Espero todo. La verdad que en estos cuatro partidos para nadie es un secreto que ha habido mucha presión. Para mí es importante que mi equipo juegue contra Tigres con los mejores, puede ser un parámetro para ver cuánto nos falta o ver qué debemos hacer para ganarle a un equipo de estos. Estoy deseando que sea martes, ya tengo ahí lo que vamos a hacer".

"Va a ser mi primer partido internacional como técnico y será una prueba difícil ante un equipo con mucho potencial, pero me gusta, me gusta el tipo de adrenalina que se va a sentir, que la he venido sintiendo desde que llegué acá. Tengo que transmitirle a mis jugadores confianza, que saben jugar bien, que se le puede ganar, ahí entra el convencimiento del grupo", explicó.