Centeno destacó el esfuerzo de sus jugadores por la victoria en el clásico

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Saprissa puso bajo la lupa el horario en el que se disputó el partido contra Herediano.

Walter Centeno celebró la victoria 2-1 en el clásico sobre Herediano y que aseguró la presencia de Saprissa en las semifinales del Apertura 2019. Sin embargo, su crítica apuntó hacia el horario en que se disputó el encuentro destacado de la 20ª fecha.

"El tema del calendario se juntó con el formato de Concacaf y a nosotros nos pasó algunas facturas- Estamos en la Concacaf y en el campeonato local, pero hay que tener cuidado con eso, no sé cuál es la prisa: al campeonato lo aceleramos de una manera intensa, porque no hay mundial, no hay para proteger a los jugadores. Creo que la dirigencia va a hablar", analizó el Paté luego del triunfo morado en declaraciones que recoge el sitio columbia.co.cr.

Asimismo, el técnico del conjunto que ofició de local ahondó: "Ellos (Herediano) también son humanos, sienten la fatiga. El clima no ayuda, jugar a las 11 no ayuda. Para serles sinceros sí cuesta- Poca rotación, tenemos a Leal cansado a pesar de su juventud, a Manfred, de 17 años, cansado; usted puede decir tiene 17 años pero sí se cansa, tenemos a Bolaños cansado, Ricardo Blanco que no ha parado, ha ido a la selección. Roté a Miller, mis defensas están avanzados en edad. Tengo que jugar con todas esas cosas, nosotros hacemos un balance de lo que tenemos, de que en las circunstancias hay que rotar a los jugadores".