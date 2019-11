Centeno confía en que Saprissa dará un buen espectáculo ante Motagua

"Entre mejor juegue voy a estar más cerca del título", dijo el técnico morado en la previa a la primera final de la Liga CONCACAF.

Saprissa se reconoce favorito en la serie final de la Liga CONCACAF, que comenzará este jueves con el primer duelo en San José, pero el entrenador Walter Centeno apuesta a que el buen espectáculo encaminará a los morados hacia la consagración.

“Siempre importa el cómo. Entre mejor juegue voy a estar más cerca del título. Cuando un equipo protege el espectáculo tiene que ganar y espero que esto suceda”, declaró ante los medios.

Incluso en el último compromiso fue Saprissa el que apabulló por 4-1 a Olimpia y en una gran tarea para el equipo de Paté. “Lo del jueves fue una inyección de motivación muy fuerte. No suele suceder muy seguido y la responsabilidad es más grande porque no podemos dar menos que eso. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacerlo de buena manera”, declaró.

La revancha frente a Motagua, en Honduras, será recién el 27 de noviembre para resolver al campeón de la Liga CONCACAF. No obstante, Centeno no se olvida que los morados están metidos en la pelea por el campeonato de la Primera División. "Sí ganamos la Liga Concacaf no podemos decir que somos campeones nacionales. Claro está que sería de gran motivación. Mañana (jueves) vamos a salir a ganar”, dijo.