¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoBesiktas
¡Mira aquí! Disney+ Premium Argentina
Con la colaboración de

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Europa League

En la Europa League, el Celtic de Glasgow se enfrenta al Beşiktaş. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde se puede ver en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión & encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: hora del partido

crest
Europa League - Jornada 4
Celtic Park

El partido entre el Celtic de Glasgow y el Beşiktaş comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?

El partido de la Europa League entre el Celtic y el Beşiktaş podrá verse en directo en Alemania a través de RTL+. El enlace a la plataforma figura más abajo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Celtic de Glasgow y el Beşiktaş?

El Celtic llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su último partido terminó con una derrota por 0-2 ante el Falkirk. Antes empató 2-2 con el Dundee United y ganó 2-1 a domicilio al Hibernian. En total, el Celtic marcó once goles en esos cinco partidos, pero también encajó siete.

El Beşiktaş presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el equipo de Estambul empató 2-2 con el Kasımpaşa. En la Europa League, el Beşiktaş sumó puntos ante el Crystal Palace (2-2) y el Hoffenheim (victoria a domicilio por 2-3). En esos cinco partidos, el equipo marcó nueve goles y encajó otros nueve.

CEL

CEL - Formulario

HEA
W7-1
CEL
L1-2
HIB
W1-2
DUU
D2-2
FAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BJK

BJK - Formulario

TSG
W2-3
TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: alineaciones

Celtic contra Besiktas alineaciones probables

Manager

  • Martin O´Neill

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: estado de forma

CEL

CEL - Formulario

HEA
W7-1
CEL
L1-2
HIB
W1-2
DUU
D2-2
FAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BJK

BJK - Formulario

TSG
W2-3
TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: balance de enfrentamientos directos

Celtic de Glasgow vs. Beşiktaş: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google