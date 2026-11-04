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Europa League
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Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Celta Vigo vs Union St.Gilloise
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Europa League

El Celta de Vigo se enfrenta al Royale Union Saint-Gilloise en la Europa League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
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El partido entre el Celta de Vigo y el Royale Union Saint-Gilloise comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Celta de Vigo y el Royale Union Saint-Gilloise?

El Celta de Vigo llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga. Antes había logrado una victoria a domicilio por 1-2 frente al Celtic de Glasgow en la Europa League. En esos cinco partidos, el Celta marcó siete goles y encajó seis.

El Royale Union Saint-Gilloise llega en una forma claramente mejor: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue un 1-2 a domicilio ante el KVRS Waasland-SK Beveren en la Jupiler League. Especialmente impresionante fue el 4-0 frente al Hapoel Beer Sheva en la Europa League. En ese periodo, el Union marcó 13 goles y encajó solo tres.

CEL

CEL - Formulario

JUV
L1-2
ALA
W2-1
CEL
W1-2
BET
D0-0
RAY
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIL

GIL - Formulario

RSO
D1-1
NIJ
W3-0
HBS
W4-0
CER
W5-2
BEV
W1-2
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: alineaciones

Celta Vigo contra Union St.Gilloise alineaciones probables

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  • C. Giraldez

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: estado de forma

CEL

CEL - Formulario

JUV
L1-2
ALA
W2-1
CEL
W1-2
BET
D0-0
RAY
L3-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIL

GIL - Formulario

RSO
D1-1
NIJ
W3-0
HBS
W4-0
CER
W5-2
BEV
W1-2
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: balance de enfrentamientos directos

Celta de Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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