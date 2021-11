Celta de Vigo vs. Barcelona EN VIVO ONLINE, por LaLiga: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Con la llegada de Xavi al banquillo y el triunfo en Champions, Barcelona visita al Celta de Vigo, en la Fecha 13 de LaLiga 2021-22. Para que no te pierdas nada del encuentro, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES CELTA DE VIGO VS. BARCELONA?

PARTIDO Celta de Vigo - Barcelona FECHA Sábado, 6 de noviembre ESTADIO Baláidos | Vigo, España HORARIO 09:15 hora de México; 10:15 hora de Colombia; 12:15 hora de Chile y Argentina; 16:45 hora de España

DÓNDE VER RAYO VALLECANO VS BARCELONA POR TV

La transmisión en vivo y en directo del partido entre los Culés y los Celtistas pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar (Suscríbete)

CÓMO VER CELTA DE VIGO VS. BARCELONA EN VIVO POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México y Movistar+ en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES CELTA DE VIGO - BARCELONA

CELTA DE VIGO

Dituro; Kevin Vázquez/Hugo Mallo, Murillo, Néstor Araújo, Javi Galán; Tapia; Fran Beltrán, Nolito; Denis Suárez; Iago Aspas y Thiago Galhardo/Augusto Solari/Santi Mina. DT: Eduardo Coudet

BARCELONA

Ter Stegen; Mingueza, Araújo/Lenglet/Umtiti, Eric García, Jordi Alba; Nico González, Busquets, Frenkie de Jong; Gavi, Memphis Depay y Ansu Fati. DT: Sergi Barjuan.