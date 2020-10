Ceballos: "Le dije al Real Madrid que tenía claro quedarme en el Arsenal otro año"

El centrocampista deja claro que este verano no se planteó intentar seguir en el Bernabéu y tenía claro que quería prolongar su cesión en el Arsenal.

Dani Ceballos ha explicado cómo decidió su futuro este verano y tomó la determinación de quedarse en el cedido y no volver al . "Había comentado que al terminar la liga hablé con José Ángel y le dije que quería seguir un año más con el Arsenal. Tenía la idea clara de volver al Arsenal, ahí tenía la confianza del míster", comentó en rueda de prensa sobre la Selección Española.

Su primera temporada en el Arsemla: "Siempre se dice que el primer año en Premier es de transición. Después del confinamiento y con la llegada de Arteta encontré una posición desconocida por mí. He mejorado mucho físicamente y estoy muy contento de seguir un año más en el Arsenal".

La nueva generación en la Selección: "No es fruto de la casualidad lo que hemos estado generando antes. Tenemos jugadores con rendimiento inmediato, que están jugando en sus equipos y compiten por ganar Premier o Liga. Nos vienen muy bien".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

El nivel del centro del campo: "Lo mejor de siempre ha sido el centro del campo. Canales, Busquets... son jugadores con un trato del balón muy bueno".

Quie estar en la : "Sabes que tienes que tener un importante rol en tu equipo. Con Arteta conseguí sentirme importante. He encontrado un buen posicionamiento tanto dentro como fuera del campo. En el Arsenal soy completamente feliz".

Quiere a Ramos en los : "Sergio se ha ganado el derecho a decidir. No solo por las internacionalidades si no por su rendimiento. Yo siempre quiero a Ramos en mi equipo, quiero un líder y un capitán que lleva al equipo para adelante. No solo en los buenos momentos. También se ha visto cuando España no estaba atravesando un buen momento él siempre daba la cara. Es un jugador fundamental y lo ha sido anteriormente. Me encantaría tenerlo a mi lado en los JJ OO, por supuesto".