Ceballos destaca haber aparecido en el once ideal de Nations League

El futbolista de Leones Negros se ha congratulado por la nominación recibida.

Marvin Ceballos, seleccionado nacional, aceptó su felicidad por ser considerado entre los once mejores futbolistas de la Liga C en la , aunque esto no quita lo que deben conseguir en lo colectivo.

“Muy contento, creo que es un logro personal bastante importante, también agradecido con Dios por la oportunidad de representar a mi país y a mi selección y luego hacerlo de buena manera”, mencionó a Guatefutbol.

El futbolista que milita con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el entiende la exigencia que ahora tendrá la Selección de Guatemala a nivel regional.

“Sabemos que se nos vendrán partidos con mayor nivel que esperamos prepararnos de la mejor manera para ir a selección y entregar lo máximo de cada uno. Esperamos seguir la portando la camisola de la selección”, dijo.