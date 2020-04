CDF Premium, gratis: la señal de cable no cobrará el mes de abril

Debido a la emergencia sanitaria, y no tener partidos nuevos a disposición, la señal de cable tomó cartas en el asunto.

El fútbol chileno sigue paralizado, y sin tener alguna fecha tentativa para volver. Por eso es que los suscriptores del Canal del Fútbol han decidido cancelar sus membresías, por lo que el número ha bajado considerablemente.

Ante esto, y para ofrecer algún contenido atractivo, la televisora ha pasado programas especiales y partidos del recuerdo, tales como la de la Selección chilena con Marcelo Bielsa a la cabeza.

Sin embargo ahora tomaron una nueva medida para evitar el exódo de suscritos. Así es como ofrecerán el servicio gratis, al menos por el mes de abril.

"Durante todo abril, tanto CDF HD, como CDF Premium y Estadio CDF no tendrá costo. Además, los abonados y abonadas de CDF Premium podrán disfrutar también de la señal HD sin costo, aunque eso está sujeto a la disponibilidad técnica en cada hogar. Para obtener este beneficio, no debes hacer ningún trámite: es un proceso automático y no importa el operador que tengas contratado", informaron en un comunicado.