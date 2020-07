Cazorla ficha por el Al Sadd tras anunciar su marcha del Villarreal

El asturiano seguirá su carrera en el Al Sadd tras despedirse este domingo del conjunto amarillo con la victoria ante el Eibar.

Es oficial: Santi Cazorla se marcha a jugar al Al Sadd. El conjunto árabe ha anunciado este lunes el fichaje del futbolista asturiano, que ya anunció el pasado sábado su marcha del y este domingo disputó su último partido con el conjunto amarilla y se despidió entre lágrima en el Estadio de la Cerámica.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego. Siempre dije que sería sincero con el club. En el momento que no pudiera dar el 100x100 me iba a echar a un lado. Son sensaciones que tengo y he decidido buscar una nueva aventura", explicó tras el partido.

الاتفاق تم بيننا وبين سانتي .. اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل

مرحبا سانتي في نادي السد🖤🤍@19SCazorla@qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/QHYCWOeF4D — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

Antes no pudo contener las lágrimas cuando le tocó abandonar el terreno de juego en el minuto 81 dejando su sitio a Trigueros pero tuvo tiempo de poner a Anguissa la asistencia del 1-0, su último servicio como amarillo tras una temporada en la que deja a su equipo quinto en la tabla y anotó 11 goles y repartió 10 asistencias.

"El Villarreal me lo ha dado todo. Con 18 años apostó por un chico de que no conocía nadie. Ha sido un orgullo poder acabar mi carrera junto a Bruno. Ojalá que, como sucedió con mi anterior marcha, sea un hasta luego", dijo el sabado Cazorla, que seguirá jugando al fútbol en en el equipo que entrena Xavi Hernández.