Católica se asienta en Sudamericana y roza los cuartos de final

En su ruta al tricampeonato local la se encontró con una dolorosa eliminación de que no lo fue tanto como se pensó en el momento. Es que a la derrota ante Gremio le agregó una valiosísima victoria sobre Inter que le valió la clasificación a la , donde maniató a Sol de América en Paraguay y cerró la llave en casa merced a un inspirado Buonanotte. Ya en octavos de final, y demostrándose en su momento más copero, le ganó por 2-1 a River de Uruguay en el Parque Viera y, sin jugarlo mejor, se impuso en un resultado de oro que lo deja al borde de los ocho mejores de todo el continente.

La actual Sudamericana parece estar hecha para Ariel Holan y sus dirigidos. Punzantes, incluso sin sus defensores centrales titulares, los chilenos salieron a atacar desde el primer instante y en una notable anticipación de Fernando Zampedri a Horacio Salaberry encontraron el premio inicial. De la asistencia se encargó un Enano Buonanotte que no se vio cómodo en la derecha pero sí desequilibrando a la defensa Darsenera en el primer tanto de la tarde.

Así sigue el calendario cruzado

Y mientras el arco de Gastón Olveira no se volvía a batir gracias a la barrida de Guzmán Rodríguez y el palo, del otro costado Matías Arezo lo dañaba en demasía a Alfonso Parot en el retroceso y asustaba con un eventual empate gracias a la precisión de Marcos Montiel en la derecha, juntándose así precisamente con el número 9. Pero la igualdad vino por la misma vía: el balón parado. El córner de Nicolás Rodríguez lo conectó Sebastián Píriz, quien le ganó arriba a Juan Cornejo y al Chapa que detrás cubría el primer palo.

