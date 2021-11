Católica empata a la U en títulos: "Colo Colo no nos dolió, nos hizo más fuertes"

El sentir de Fernando Zampedri refleja al grupo de los tricampeones del Torneo Nacional y Tetracampeones de la Supercopa. "Tuvimos un traspié con Colo Colo que no nos dolió, nos hizo más fuertes". Después de la derrota en el Clásico, la Universidad Católica ganó 5 de 5, se emparejó con el Cacique a dos jornadas del término y paralelamente gritó por cuarta vez "¡Supercampeón!".

No es menor ganarle a Ñublense en Conce para La Franja, que alcanza su 27º título oficial y 25º de primera categoría, los exactos de Universidad de Chile, su archirrival, que tiene 26 totales y pasa a ser el tercero en Chile (50 lleva Colo Colo).

El artículo sigue a continuación

Cristian Paulucci, el responsable del plantel, reaccionó con profunda emoción en la transmisión oficial. Y cómo no, pues acababa de conseguir la primera corona como DT titular. Antes, lo ganó todo como ayudante de cuánto técnico.

“Esto superó todo lo que había ganado. Esto es un sueño. Me vine hace 10 años buscando una oportunidad y dejé cosas de lado. En estos momentos a mi hijo, y se lo dedico a él, en realidad tuvo que sufrir la lejanía mía, a mi mujer que está en Santiago, a mis viejos y a mi familia en Argentina. No quiero olvidar la oportunidad del club de scouting. Al profe Marcoleta, de quien no me pudo olvidar, me fue a buscar. Hoy estoy acá por todo eso que te estoy contando. No quiero olvidar nadie del pueblo de Noetinger, donde deben estar felices. Estoy disfrutando de eso, vienen dos semanas súper difíciles pero ahora quiero disfrutar de esto. Si hace 10 años quería ser el entrenador de Católica, estaba loco. Me preparé, estuve con gente que me hizo crecer y todavía tengo que seguir aprendiendo un montón"



"La metodología es importante, más de algún jugador ha dicho que le asienta. La relación, el conocimiento, darles libertades, ser ofensivo que es lo que le gusta a Católica. Tengo cercanía con todo el mundo, a mí me enseñaron a mirar a los ojos a las personas, y eso es bueno siempre y cuando uno lo administre bien. Uno hace lo que puede, no es bueno porque sí sino que porque busca el bienestar en el staff y en el grupo de jugadores"