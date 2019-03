Castillo: "Vengo con mucha ambición y alegría de poder aprender"

Liga Nacional de Honduras: El delantero llegó este lunes a San Pedro Sula para sumarse al plantel de Fabián Coito en la Selección de Honduras.

Luego de anotar un gol en la victoria de Saprissa en el clásico costarricense ante Herediano, Rubilio Castillo se tomó un avión y desembarcó este lunes en San Pedro Sula para sumarse a una Selección de Honduras que emprende una nueva etapa bajo las órdenes de Fabián Coito, quien debutará en su cargo en el amistoso del martes 26 ante .

"Muy contento por esta nueva oportunidad, conocer al profe, el estilo que nos viene a enseñar, para mí es una gran satisfacción estar acá, a seguir trabajando para consolidarnos y aportar mayor cosas a la Selección. Es gratificante tener un nuevo entrenador, de una persona del cual puede aprender, vengo con mucha ambición y alegría de poder aprender, por algo la federación contrató el profesor", dijo el delantero ante la prensa ni bien llegado al país.

Además, se refirió a la competencia en el plantel de la H: "No solo en el ataque, es en todos los puestos de la Selección, está muy fuerte la competencia, eso es importante para que la Selección pueda hacer buenos papeles. Vamos a darlo todo, el entrenador tomará las decisiones, nosotros venimos a dar lo mejor y contribuir con la Selección".

Sobre su convocatoria, dijo: "Todo jugador trata de dar lo mejor para ser tomado en cuenta en la Selección, yo trabajaba fuerte, no se me había dado la oportunidad, ya estando el técnico definitivo él tiene otro ojos, con Motagua no se dio, ahora me siento alegre, cuando no me convocaban no me sentía mal, simplemente seguía trabajando y ahora está la recompensa".

"Quiero aprender, poder colaborar, estar a disposición del técnico, aquí aprendemos todos, conocer al nuevo técnico es una nueva ilusión, esto que se viene es algo muy maduro para los que estamos acá", agregó.