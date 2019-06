"Caso Neto": El portero acelera su salida y el Valencia le abrirá las puertas

Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

El portero brasileño desea un aumento considerable de su ficha y maneja el interés de otros clubes

Después de dos temporadas de buen rendimiento, muchos aficionados valencianistas se preguntan ¿cómo es posible que Neto pueda estar en la rampa de salida de Mestalla? Según ha podido saber Goal, la explicación es sencilla. Nadie en el club discute, ni en los despachos ni en el cuerpo técnico, que el meta brasileño ha rendido de manera notable desde que fichó por el . Sin embargo, la situación con Neto parece no tener vuelta atrás por diferentes razones. La más importante, la propia voluntad del guardameta, que exige una mejora o está dispuesto a salir.

En contra de lo publicado en algunos medios de comunicación, no existe una mala relación entre el entrenador y el jugador, ni una fricción insalvable entre el club y el brasileño. En todo caso, lo que existe es un deseo irrefrenable del jugador de buscar un sustancial aumento en el dinero que percibe. Neto, que recientemente ha decidido cambiar de agente, siendo ahora representado por un familiar, le hizo saber al club que quería ganar mucho más dinero y que maneja dos buenas ofertas para salir de Mestalla. El club no es ajeno al interés de varios equipos, que ya se han acercado al brasileño, pero aún no tiene sobre su mesa una oferta en firme por el cancerbero.

Según varias fuentes cercanas al club consultadas por Goal, ese interés corresponde a varios equipos ingleses. Uno de ellos es el de Londres, que busca portero tras el anuncio de retirada de Peter Cech. Salvo giro inesperado, la situación parece clara: el Valencia no puede permitirse una mejora tan importante de los emolumentos del portero, sabe que llegarán ofertas por él y teniendo en cuenta que pagó en su momento 7 millones por sus servicios, no vería con malos ojos una propuesta que doble la inversión: entre los 15 y 20 millones para acceder a su venta.

Sin prisa, pero sin pausa, el Valencia también está sondeando el mercado en busca de un portero que pueda ser el compañero de Jaume la próxima temporada. Tienen varios candidatos en cartera y en próximos días activarán alguna de estas opciones. Jasper Cillessen, que sigue sin solucionar su marcha del FC , es uno de los que más gustan al club, aunque el equipo azulgrana está pidiendo 25 millones para dejarle salir. En todo caso, el Valencia CF no va a precipitarse en el mercado: si Neto quiere salir, valorará la mejor oferta y buscará lo mejor para ambas partes.